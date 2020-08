Mercato Inter - Mourinho spinge per lo scambio Skriniar-Ndombelé

L'emittente satellitare Sky Sport ci aggiorna sul mercato dell'Inter, che potrebbe presto arricchirsi di un nuovo nome importante in entrata. Non è più un mistero infatti l'interesse dei nerazzurri per Tanguy Ndombele, centrocampista francese in forza al Tottenham. Giocatore di fisico ma dotato di tanta qualità, Ndombele rappresenta il prototipo del centrocampista ideale per Antonio Conte.

José Mourinho, tecnico degli Spurs, avrebbe aperto ad una cessione del francese, anche perché pazzo di Milan Skriniar. I due club sarebbero già a lavoro per imbastire questo scambio ma c'è un ostacolo che potrebbe far saltare tutto. Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, non vede di buon occhio l'idea di uno scambio per Ndombele, giocatore per il quale il club ha investito 60 milioni di euro la scorsa stagione.

Le resistenze del numero uno del club londinese potrebbero far saltare tutto, ma questo non è l'unico problema della trattativa. A quanto pare infatti Skriniar avrebbe chiesto un ingaggio da top player per accasarsi in Inghilterra, e al momento il Tottenham sembra alquanto restio.