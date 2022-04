Mercato Inter, Mourinho silura Veretout: i nerazzurri entrano in gioco

Mercato Inter, Jordan Veretout rimane una grande opzione per i nerazzurri.

Il centrocampista della Roma è al centro di tantissime polemiche sia tra i tifosi che all'interno dello spogliatoio giallorosso, tanto che pare oramai certa una sua partenza nel mercato di giugno per trovare un'altra sistemazione, in modo che la società capitolina, possa allo stesso tempo trovare i fondi necessari per finanziare l'acquisto definitivo di Oliveira, prelevato dal Porto nell'ultima sessione invernale di mercato. Musica per le orecchie di Beppe Marotta e Piero Ausilio che lo hanno puntato come nuovo obiettivo della mediana, viste le difficoltà per arrivare a Davide Frattesi.

Anche nella conferenza stampa di quest'oggi, il tecnico della Roma, Josè Mourinho, è stato parecchio sibillino sul centrocampista francese, facendo intendere che il suo futuro sarà lontano dalla capitale. Infatti, il tecnico portoghese, ha affermato che il giocatore "non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani". Insomma, una situazione che sembra oramai essere parecchio delineata.

Vedremo se da viale della Liberazione punteranno con decisione sul giocatore che potrebbe essere un'opzione valida per il centrocampo sia nel ruolo di mezz'ala che come vice-Brozovic. La dirigenza nerazzurra vaglia tutte le opportunità e mette nel mirino Veretout, visto che su Davide Frattesi è piombata in maniera importante la Juventus che, dal canto suo, ha più capacità economica per accontentare le richieste fatte dal dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, il quale non ha ancora trovato la quadra con la società nerazzurra per il talento.