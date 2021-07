Mercato Inter, Mourinho prepara l'assalto per un esterno nerazzurro

Quello patito da Leonardo Spinazzola nella sfida di venerdì sera contro il Belgio, è un infortunio che fa male anche alla Roma e al neo-tecnico Josè Mourinho. Nel giorno in cui lo Special One si è presentato nella capitale infatti, il n°37 giallorosso si è procurato la rottura del tendine d'Achille.

Un intoppo non indifferente che lascerà il giocatore ai box per diversi mesi. E' così dunque che la dirigenza capitolino sta guardandosi intorno per far pesare l'assenza di Spinazzola il meno possibile.

Secondo la redazione di Sportmediaset, Josè Mourinho avrebbe esplicitamente fatto il nome di Federico Dimarco, giocatore di proprietà dell'Inter di rientro dall'esperienza in prestito all'Hellas Verona.