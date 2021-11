Mercato Inter, Mourinho piomba su un big per giugno: parte la trattativa

Mercato Inter: Ivan Perisic nel mirino della Roma di Josè Mourinho.

Il tecnico giallorosso, dopo un inizio di stagione deludente sulla panchina della squadra capitolina, ha convinto il proprio ds Tiago Pinto a rinforzare la propria rosa sul mercato per poter puntare a dei traguardi più importanti. Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte di RomaLive.it, il portoghese avrebbe richiesto a gran voce l’innesto dell’esterno croato nerazzurro in vista della finestra di mercato di giugno.

Per fargli spazio, Mourinho, avrebbe scelto la pedina da sacrificare fin dal mercato di gennaio, ovvero l’esterno spagnolo Carles Perez, che non sta trovando lo spazio sperato. Perisic, nel caso in cui accettasse la corte della Roma in estete, arriverebbe a parametro zero, visto che il suo contratto con l’Inter è in scadenza il 30 giugno del 2022. Un inseguimento, quello di Josè Mourinho verso il croato, che dura da tanto tempo, fin dai tempi del Manchester United, quando fu Spalletti a stoppare la cessione.

Adesso le parti potrebbero finalmente ritrovarsi, dopo una lunghissima avventura di Perisic con la maglia dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, intanto, se dovesse perdere il giocatore, non vuole farsi trovare impreparata ed ecco che Beppe Marotta ha già una lista di giocatori che potrebbero sostituirlo – leggi qui quali sono i nomi che interessano. Non solo, ma quella di Perisic potrebbe non essere l’unica partenza a parametro zero del prossimo giugno, visto che ci sono anche altri calciatori che potrebbero veder non rinnovato il proprio contratto – leggi qui quali sono questi casi.