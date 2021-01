Mercato Inter, mossa dei nerazzurri? Muro Roma per Dzeko

E' la trattativa di mercato che sta scaldando questi ultimi giorni di gennaio. Dzeko all'Inter e Sanchez alla Roma sarà uno scambio che si farà? Gianluca Di Marzio ha aggiornato la trattativa pochi minuti fa.

"Scambio Dzeko-Sanchez: per la Roma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pagando anche la differenza sugli ingaggi). Se l’Inter non rilancia con altra modalità, l’operazione non si fa", questo il tweet di Di Marzio. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore.