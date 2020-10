Mercato Inter, Moses lascia il Chelsea: è fatta con lo Spartak Mosca

Nuova avventura per Victor Moses, il nigeriano sarebbe vicinissimo allo Spartak Mosca. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai tutto fatto per il suo trasferimento e l’esterno nei prossimi giorni è atteso in Russia per sostenere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore dello Spartak.

Il classe '90, nella scorsa seconda metà di stagione all'Inter, era in scadenza di contratto nel 2021 con i blues e non rientrava più nei piani di Frank Lampard. Con la maglia nerazzurra la passata stagione ha collezionato 20 presenze totali, delle quali solo 7 da titolare, senza mai riuscire a trovare il gol, ma riuscendo a fornire cinque assist.

Antonio Conte è un suo grandissimo estimatore e negli ultimi giorni di mercato sembrava vicinissimo ad un ritorno in nerazzurro, ma l’affare non si è concretizzato a causa dei tempi ristretti. Adesso è pronto ad una nuova avventura e dalla Russia parlano di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.