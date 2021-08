Mercato Inter, Montella dice la sua sul doppio colpo Zapata-Dzeko

MERCATO INTER - Il reparto avanzato dei nerazzurri è pronto a cambiare totalmente look. Il tutto, mediante la cessione (dolorosa tanto quanto quella di Achraf Hakimi al PSG) di Romelu Lukaku che garantirà al club di Via della Liberazione entrate pari ad almeno 120 milioni di euro cash.

Un bottino senza dubbio prezioso atto a far respirare le casse del club e che in parte sarà reinvestito per costruire un attacco in grado di mantenere alte le ambizioni di un club che ha appena conquistato il diciannovesimo scudetto della propria storia.

A riguardo i nomi papabili sono quelli di Duvàn Zapata dell'Atalanta e di Edin Dzeko della Roma. Due profili senza dubbio esperti che sono stati analizzati attentamente da Vincenzo Montella. Queste le parole dell'ex allenatore di Milan e Fiorentina in esclusiva per i microfoni della redazione di Sky Sport:

"Duvàn Zapata ed Edin Dzeko sono due giocatori diversi, uno esperto anche in Champions League, l'altro sta facendo campionati in crescendo anche se non può garantirti 40-45 partite ad alto livello. Io penso però che siano complementari, se si sapesse la storia dell'Inter uno farebbe di tutto per trattenere Lukaku, ma se le cose non dipendono da te cerchi di trovare la soluzione migliore con altri calciatori".