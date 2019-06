Mercato Inter: mollata una pista, il giocatore va in Turchia

Se sia stato vero interesse o solo indiscrezioni di mercato nessuno lo sa. Certo è che Kolarov, ormai in vista dei 34 anni , sembrava un obbiettivo piuttosto strano nel quadro di un rafforzamento complessivo che non può non tener conto del dato anagrafico come quello che l’Inter si appresta a fare.

E infatti le notizie dell’ultim’ora parlano chiaro, secondo il portale turco Habeturk il terzino giallorosso è alle prese con il Fenerbache, con cui avrebbe già trovato un accordo. L’ex Manchester City potrebbe dunque chiudere la sua splendida carriera in Turchia senza aver mai vestito la maglia nerazzurra nonostante quasi tutti gli anni le voci di mercato lo abbiano accostato all’Inter.