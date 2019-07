Mercato Inter, Miranda verso la cessione allo Jiangsu Suning: le cifre

Pochi minuti fa Joao Miranda si è recato presso gli uffici all'interno della nuova sede interista in Viale della Liberazione per avere qualche delucidazione dalla dirigenza circa il proprio futuro professionale.

Per il brasiliano si prospettava un ritorno in patria o un'esperienza in Francia con la maglia del Monaco, ma il futuro del brasiliano - come riferito dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Giulia Stronati - sarà con ogni probabilità allo Jiangsu Suning.

All'Inter tale operazione frutterà 5 milioni di euro mentre il giocatore in Cina andrà a guadagnare 4.5 milioni di euro all'anno per tre anni. La rosa nerazzurra dunque inizia a sfoltirsi.