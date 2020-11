Mercato Inter, Milik in arrivo a gennaio? Il Napoli fissa le condizioni

L’Inter avrebbe intenzione di acquistare durante la finestra di mercato invernale un rinforzo in attacco. Antonio conte avrebbe richiesto alla società un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku. I nomi in lizza sarebbero quelli di Arek Milik del Napoli e Oliver Giroud, entrambi ai margini dei rispettivi club e in scadenza di contratto nel giugno del 2021.

Il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe quello di Arek Milik del Napoli. Il polacco ha già comunicato alla società negli scorsi mesi la sua volontà di non rinnovare il contratto e dopo la mancata cessione in estate è finito fuori rosa. Il centravanti vorrebbe andare via a gennaio per giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione della nazionale polacca per i prossimi europei.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo sarebbe disposto a lasciarlo partire a gennaio soltanto di fronte ad un’offerta di almeno 18 milioni di euro, altrimenti sarebbe pronto a trattenerlo fino alla scadenza del contratto. I nerazzurri, al momento, non sembrerebbero disposti a spendere una cifra del genere per un giocatore in scadenza, ma l’affare si potrebbe sbloccare grazie all’inserimento di una contropartita tecnica.