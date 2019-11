Mercato Inter, Mertens obiettivo concreto. Il punto sulla trattativa

L'Inter segue da vicino l'evolversi della situazione legata a Dries Mertens. Il belga ha il suo contratto in scadenza con il Napoli, ed in questo momento non sembrano esserci i margini per il prolungamento.

La società nerazzurra è vigile in vista dell'estate, quando l'attaccante si libererà a parametro zero. Difficile, secondo il Corriere dello Sport, che De Laurentis se ne privi a gennaio. Parimenti difficile che Mertens accetti un'offerta proveniente dalla Cina.

Affinché il patron del Napoli accetti di liberarlo in inverno sarà necessario che arrivi un'offerta soddisfacente per il cartellino del giocatore.