Mercato Inter, maxi scambio con il Cagliari? Biasin fa chiarezza

Arrivano smentite su un presunto accordo tra Inter e Cagliari per il trasferimento di Naithan Nandez in nerazzurro. Stando ad alcune indiscrezioni di mercato circolate in mattinata, le due squadre avrebbero trovato un principio di accordo per una maxi operazione che avrebbe portato l’uruguaiano in nerazzurro e Radja Nainggolan, Matias Vecino e altri tre giocatori del settore giovanile in Sardegna.

Notizia smentita da Fabrizio Biasin attraverso il proprio profilo Twitter. Il giornalista, molto vicino alle vicende nerazzurre, ha fatto chiarezza sulla situazione spiegando le motivazioni per cui lo scambio non si possa concretizzare:

“Nandez è ritenuto un buon giocatore ma in nessun caso il club inserirà Vecino in una eventuale trattativa. Inzaghi ha già parlato con Vecino e gli ha confermato che lo considera una pedina importante della sua Inter”.