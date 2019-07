Mercato Inter: Mauro Icardi rivela quale sarà il suo futuro

Le notizie sul blitz di Paratici a Ibizia per convincere Wanda Nara a tergiversare con l'Inter per dare modo alla Juventus di sistemare il proprio mercato uscita e poi portare Icardi a Torino per un tozzo di pane o poco più hanno fatto ieri il giro delle redazioni. Subito dopo sono però arrivate le indiscrezioni sul rinnovato interesse del Napoli per l'ex capitano nerazzurro, con De Laurentiis pronto a mettere un contratto da 10 milioni netti a stagione per il giocatore e 60 per l'Inter.

Un servizio di Sport Mediaset andato in onda poco fa potrebbe tagliare la testa al toro sulla vicenda di mercato più intricata di questa estate. Icardi avrebbe confessato il suo futuro ad un amico con parole amare ma esplicite"mi tocca diventare juventino".