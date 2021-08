Mercato Inter, Marotta trova la formula per la prossima cessione

MERCATO INTER - La società nerazzurra starebbe accelerando i contatti per la cessione di Valentino Lazaro. Il terzino, secondo quanto riportato dalla Bild, potrebbe essere ceduto sulla base di un prestito biennale. Non ci sarebbero, al momento, condizioni legate ad acquisto con obbligo o diritto di riscatto.

L'austriaco avrebbe accettato anche la destinazione perché in Portogallo ritroverebbe vecchi compagni di lingua tedesca come Julian Weigl ed il portiere Odisseos Vlachodimos.

L'Inter ha acquistato il classe 1996 dall'Hertha Berlino nel 2019 per circa 21 e i 22 milioni di euro più bonus. Durante la scorsa stagione, invece, ha giocato, in prestito, in Bundesliga con la maglia del Borussia Mönchengladbach.