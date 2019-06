Mercato Inter, Marotta traccia la linea per la costruzione della rosa

Società meneghina al lavoro per regalare al nuovo tecnico Antonio Conte una rosa capace di poter competere con tutti. L'AD Beppe Marotta, che tanto ha spinto per portare a Milano il tecnico salentino, sul mercato è pronto ad accontentarlo.

I profili che piacciono all'ex CT della Nazionale li conosciamo, Nicolò Barella ed Edin Dzeko in primis. Questa mattina però, il Corriere dello Sport ha spiegato dettagliatamente il modo in cui Marotta vuole costruire la rosa da mettere a disposizione di Conte.

"L’Inter valuta l’innesto di elementi, anche in altri ruoli, in là con gli anni, ma che possano essere presi praticamente solo pagando l’ingaggio. L’identikit è quello del giocatore esperto, vincente e con forte personalità. Un esempio è Aleksandar Kolarov, se decidesse di lasciare la Capitale, ma non è detto che sia il serbo”.