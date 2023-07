Mercato Inter, Marotta, telefonata a sorpresa al suo antico pallino

di Redazione, pubblicato il: 26/07/2023

(Mercato Inter) Beppe Marotta sta pensando ancora a Dybala. Lo riporta il Corriere della Sera evidenziando che l’Ad nerazzurro si è attivato in prima persona nelle ultime ore per sondare la possibilità di portare l’ex juventino in nerazzurro.

“Marotta voleva informarsi sui costi dell’operazione e sulla possibilità che Dybala si potesse liberare in autonomia a costi contenuti, senza essere ostacolato dalla Roma. Dalle parole non si è passato ai fatti. Di certo Dybala è un nome capace di accendere la fantasia dei tifosi delusi per il voltafaccia di Lukaku.”