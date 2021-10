Mercato Inter, Marotta studia il colpo e sfrutta il "malcontento"

Il mercato dell'Inter non dorme mai, specie se negli uffici di Via della Liberazione giunge quotidianamente Giuseppe Marotta.

L'Amministratore Delegato dell'Area Sport del club interista infatti, da mesi studia il profilo di un giovane centrocampista che potrebbe arricchire ancor di più il reparto. Si tratta di Donny Van De Beek, classe 1997 attualmente di proprietà del Manchester United che in questo momento in Inghilterra non sta vivendo affatto un ottimo periodo. Per l'olandese nelle scorse settimane si parlava anche di un possibile colpo in prestito con diritto di riscatto già a gennaio (leggi maggiori dettagli qui), ma i Red Devils dal canto proprio vorrebbero delle garanzie per non depauperare un investimenti da 45 milioni di euro complessivi.

Sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer questa stagione allo United Van De Beek ha collezionato 90 minuti in Coppa d'Inghilterra, 45 minuti in Champions League e solo 6 in Premier League. Un bottino piuttosto per un giovane di talento come lui che è arrivato nel Regno Unito con grandi aspettative. Il malcontento del ragazzo è quasi palpabile, e di questo Marotta ne è perfettamente consapevole.

Per questo motivo, insieme agli altri esponenti della dirigenza, sta lavorando per cercare di intavolare una trattativa che nei prossimi mesi potrebbe avere degli sviluppi concreti. Van De Beek è un calciatore di indubbia duttilità (abbiamo parlato delle sue caratteristiche e dei possibili ruoli che può occupare in questo articolo), una di quelle pedine affidabili che possono rappresentare diverse soluzioni a diversi inconvenienti che possono presentarsi durante la stagione. L'Inter resta vigile, ma occhio anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, grande estimatore dell'olandese.