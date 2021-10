Mercato Inter, Marotta si iscrive alla corsa per Lucca: le prime cifre

Mercato Inter: i dirigenti milanesi fanno sul serio per Lorenzo Lucca.

Se il Pisa guida la classifica del campionato cadetto, il merito è soprattutto dell'attaccante classe 2000 che, in sette partite, ha messo a segno ben sei gol e confezionato anche un assist. Numeri che anno subito attirato le attenzioni di molti top club. Ne parliamo anche qui.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulle sue tracce, oltre al club presieduto dagli Zhang, ci sarebbero anche Fiorentina, Juventus, Milan e Atalanta. La società di Rocco Commisso si sarebbe iscritta da poco alla corsa, dopo che Dusan Vlahovic ha manifestato la volontà di non rinnovare il suo contratto. Il serbo, qui troverete i dettagli, sarebbe molto vicino al club bianconero. Gli Agnelli, inoltre, potrebbero sfruttare la presenza di Giorgio Chiellini per avere un vantaggio sull'operazione. Il fratello del difensore infatti, Claudio Chiellini, è il direttore sportivo del club toscano che per il cartellino dell'attaccante classe 2000 chiederebbe già circa 10 milioni di euro.

L'Inter, da parte sua, ha già dimostrato di essere presente sui calciatori giovani e talentuosi. I dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono da tempo anche su Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori del Sassuolo. I nerazzurri, dopo la partenza di Romelu Lukaku, cercano un rinforzo per l'attacco e, considerato anche il caso Alexis Sanchez, non si esclude una doppia operazione per il reparto avanzato di Simone Inzaghi. In questo articolo troverete le rivelazioni del direttore sportivo, Giovanni Carnevali, sui due ragazzi della Nazionale di Mancini che hanno una valutazione di circa 20 milioni di euro.