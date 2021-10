Mercato Inter, Marotta sfida la Juventus per l'ex Atalanta

Mercato Inter: Giuseppe Marotta sfida la Juventus per Timothy Castagne.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, i due club italiani sarebbero molto interessati a riportare in Italia l'attuale calciatore del Leicester. Il belga, che si è trasferito in Premier League per circa 25 milioni di euro il 3 settembre 2020, ha totalizzato finora 41 presenze, 2 gol e 4 assist. Il tecnico Brendan Rodgers lo ha schierato titolare nell'ultima di campionato ma nella uscite precedenti gli ha preferito Ricardo Pereira.

I dirigenti milanesi vorrebbero intensificare i contatti perché vorrebbero regalare un rinforzo a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dalla prossima stagione, ne parliamo qui, dovrebbe perdere Ivan Perisic. Il croato, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto da circa 5 milioni di euro a stagione in scadenza nel 2020.

Castagne è ritenuto un ottimo profilo perchè in grado di esprimersi sia sulla catena di destra che su quella di sinistra. Inoltre, è molto abile nell'interpretazione delle due fasi che arricchisce con ottima puntualità in zona gol. Nella sua esperienza a Bergamo l'esterno ha collezionato 96 presenze, 8 gol e 10 assist. La trattativa non è affatto semplice perchè il suo contratto scade nel 2025 ed il Leicester lo valuterebbe non meno di 30 milioni di euro.

L'Inter per il futuro, però, monitora anche altri profili in grado di inserirsi nei meccanismi di Simone Inzaghi. Oltre a Filip Kostic, seguito anche dalla Lazio in estate, Piero Ausilio e Marotta, ve lo spieghiamo in questo articolo, hanno fatto qualche tentativo per riportare alla Pinetina Alex Telles. Confermatissimo,invece, Federico Dimarco che il tecnico nerazzurro utilizza sia da terzo centrale che da fluidificante a tutta fascia.