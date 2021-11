Mercato Inter, Marotta sfida la Juve per un attaccante a zero

Mercato Inter: sfida tra Inter e Juventus per Lacazette.

L’attaccante francese dell’Arsenal classe 1991, da tempo sta trattando il rinnovo con i Gunners ed anche nell’ultimo incontro con la società londinese le due parti, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Athletic, non avrebbero trovato la quadra per la permanenza dell’ex Lione. Ed ecco che a questo punto cominciano ad esserci i primi interessi di alcune società come la Juventus, che nel frattempo segue con molta attenzione anche la pista Vlahovic, e l’Inter.

La società nerazzurra, sia per il mercato di gennaio che per quello estivo, è alla ricerca di una punta che possa garantire una buona presenza in zona gol e alternarsi insieme ad Edin Dzeko. Ecco che, in tal senso, l’eventuale mancato rinnovo dell’attaccante francese, che ha il contratto in scadenza con l’Arsenal il 30 giugno del 2022, potrebbe essere una grande occasione low cost vista la nuova politica di contenimento dei costi ordinata dal presidente Steven Zhang.

Ma quella di Lacazette, per l’Inter, non è la sola opzione a disposizione. Infatti, in viale della Liberazione, ci sono tanti nomi cerchiati in rosso e che possono fare al caso di Simone Inzaghi per il ruolo di attaccante, come nel caso di Luka Jovic che è in completa rotta con il Real Madrid e con Carlo Ancelotti – leggi qui le ultime sul giocatore serbo -, senza trascurare la possibilità di arrivare ad un giocatore come Marcus Thuram, già trattato nel corso della scorsa estate – leggi qui le ultime sul francese.