Mercato Inter, Marotta sfida Juventus e big inglesi: si parte da 30 milioni

Una stagione da urlo fino ad ora per Dejan Kulusevski, la prima in serie A. Il fantasista del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta, sta incantando in questa prima parte di stagione. Anche oggi è andato a segno, portando momentaneamente in vantaggio il Parma nel derby emiliano contro il Bologna. Uno splendido sinistro a giro con la sfera che si è insaccata all'altezza del secondo palo.

Presente in tribuna Paratici, dirigente della Juventus, per seguire da vicino il giocatore svedese. L'Inter e Marotta seguono da tempo Kulusevski, ma ci sarà da battere la concorrenza di Juventus e big inglesi, con la base d'asta che partirà da 30 milioni. Così ha commentato il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Nicolò Schira.

Questo il suo tweet: "Fabio Paratici oggi al Dall'Ara per seguire Dejan Kulusevski: anche la Juventus in grande pressing nella corsa al gioiello svedese. In azione da tempo ci sono Inter e big inglesi. Base d'asta 30 milioni".