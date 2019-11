Mercato Inter, Marotta scatenato. Assalto ad un super svincolato e a un big

Come ormai accade da qualche anno a questa parte l'Inter monitora con particolare attenzione il mercato dei parametri zero. Quest'anno a giugno ci sarà una vera e propria asta per assicurarsi un autentico pezzo pregiato tra gli svincolati.

Si tratta di Eriksen, centrocampista danese il cui contratto con il Tottenham è in scadenza. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina l'Inter sarebbe pronta a fare un'offerta per il giocatore, consapevole però di doversela vedere con la concorrenza di diversi top club.

Ma non finisce qui. Sempre secondo la rosea marotta a giugno sarebbe pronto anche a dare l'assalto a Chiesa. Il giocatore piace tanto anche alla Juve (così come Eriksen), ma i nerazzurri sono intenzionati a fare un'offerta alla Fiorentina per anticipare la concorrenza.