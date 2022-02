Mercato Inter, Marotta sacrifica un attaccante per arrivare a Scamacca

Mercato Inter: i nerazzurri stanno pianificando il futuro.

La squadra di Simone Inzaghi nonostante i punti persi nell'ultimo periodo e la sconfitta contro il Liverpool, hanno voglia di vincere e di aprire un nuovo ciclo vincente. Oltre ai rinnovi (qui le novità su Brozovic e Perisic), in cassa Inter tiene banco la questione legata al calciomercato. Nella prossima sessione di mercato, Marotta e Ausilio vorranno rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. Per farlo ci sarà bisogno di qualche investimento importante soprattutto in attacco. Da tempo ormai si parla del duo del Sassuolo Frattesi-Scamacca. Proprio sull'attaccante neroverde arrivano importanti novità. Infatti sembra essere lui l'obiettivo principale dei Campioni d'Italia.

Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per Scamacca tra Inter e Sassuolo. La valutazione fatta da Carnevali (ad Sassuolo) è di circa 40 milioni di euro. Cifra importante che i nerazzurri contano di poter abbassare. Ma come? Inserendo una contropartita tecnica. L'ultimo nome saltato fuori, che potrebbe agevolare la trattativa tra i due club è quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante nerazzurro in prestito all'Empoli sta disputando un'ottima stagione e potrebbe finire a Reggio Emilia per sostituire il connazionale Scamacca, destinato all'Inter. Non scalda invece l'idea Belotti. L'attaccante in scadenza di contratto col Torino fu cercato da Marotta la scorsa estate prima di puntare su Correa.

Intanto oggi proprio Scamacca sfiderà l'Inter a San Siro. Inzaghi ha le idee chiare su quelli che saranno gli undici titolari che scenderanno in campo contro la squadra di Dionisi questo pomeriggio (qui le scelte del tecnico).