Mercato Inter, Marotta replica lo sgarbo! Nel mirino c'è Kessie

Mercato Inter: i dirigenti milanesi sarebbero pronti a scippare anche Franck Kessie al Milan.

La notizia arriva direttamente dal giornalista Alessandro Jacobone, secondo il quale il centrocampista sarebbe seguito anche dalla Juventus. L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. L'offerta dei rossoneri ammonta a circa 6 milioni di euro mentre la richiesta supera i 7 milioni. In questo articolo troverete altri aggiornamenti. Il clamoroso approdo nella squadra allenata da Simone Inzaghi sarebbe possibile grazie ad un contatto tra Piero Ausilio e l'agente George Atangana. I due avrebbero un ottimo rapporto dopo l'affare che ha portato Ishak Belfodil in nerazzurro nel 2013 e l'argomento sulla nuova trattativa potrebbe essere approfondito nelle prossime settimane. Il calciatore prenderebbe seriamente in considerazione l'offerta del club presieduto dagli Zhang perché eviterebbe anche un possibile trasloco.

La strategia di Marotta, dunque, potrebbe essere simile a quella che ha portato, nella sessione estiva, Hakan Calhangolu alla Pinetina. L'ex Milan, ne parliamo qui, è stato prelevato a parametro zero ed ha firmato un contratto fino al 2024 ma non sta vivendo un ottimo periodo nonostante il brillante esordio. Il Milan, se dovesse perdere l'ennesimo calciatore a zero dopo Donnarumma e Calhanoglu, sta già lavorando sui giovani prospetti e, come dimostra questa stagione, ha affidato le chiavi del centrocampo a Sandro Tonali.

Kessie, però, piacerebbe anche all'estero dove sia Tottenham che Paris Saint Germain hanno mostrato da tempo il proprio interesse. Società che hanno sicuramente un potere d'acquisto maggiorne rispetto alle italiane. Il club in cui si è trasferito Fabio Paratici sarebbe interessato anche all'interista Milan Skriniar. Qui i dettagli.