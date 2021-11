Mercato Inter: Marotta punta un sampdoriano, ma su di lui c'è la fila

Mercato Inter: Beppe Marotta rimane sulle tracce del sampdoriano Mikkel Damsgaard.

L’esterno danese, dopo una grandissima stagione ed una estate fantastica con un Europeo giocato alla grande proprio in sostituzione dell’interista Christian Eriksen, dopo il brutto incidente che tutti ricordiamo durante la partita d'esordio degli Europei, non sta vivendo la sua migliore annata alla Sampdoria, complice anche il rendimento della squadra non proprio ai massimi livelli che costringe la squadra a lottare per la zona retrocessione. Ma gli occhi dei dirigenti nerazzurri non si sono mai allontanati da lui e dalle sue prestazioni.

Infatti, secondo quanto riporta il sito tematico Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono sempre focalizzati sul giocatore e vorrebbero iniziare qualche discorso con la Sampdoria per poter avere i primi approcci. Ma la schiera di pretendenti per l’esterno danese è lunga e ultimamente si sono fatte avanti, per averlo, anche squadre del calibro di Barcellona e di Real Madrid che avrebbero già chiesto le prime informazioni, pertanto l’Inter avrà una folta concorrenza per poter portare a Milano il giocatore.

Ecco che, in vista di gennaio, infatti, la dirigenza nerazzurra starebbe osservando anche altri profili per il reparto avanzato, senza dimenticare che ogni tipo di movimento in avanti dipende da una eventuale cessione di Alexis Sanchez, cercato dalle big spagnole – leggi qui la notizia. Se ciò si dovesse avverare, ecco che è già pronta una lista che va da Scamacca fino a Marcus Thuram che potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi – leggi qui le ultime notizie su questi nomi.