Mercato Inter, Marotta punta un giovane talento francese per l'estate

Mercato Inter, i nerazzurri sono molto interessati a Khephren Thuram.

Il centrocampista francese, di proprietà del Nizza, sta facendo vedere grandi cose nella Ligue 1 e si sta confermando come una delle grandi sorprese della squadra, tanto da attirare a sè gli occhi di tantissime pretendenti europee, tra cui tante big. Tra le squadre molto interessate, secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, c'è anche l'Inter dal momento che la dirigenza nerazzurra, nel programmare il proprio mercato, ha come obiettivo quello di rinforzare il centrocampo con seconde linee di assoluto valore che possano far rifiatare i titolari nei momenti cruciali della stagione.

L'identikit, in mezzo, è quello di un centrocampista che abbia una grande struttura fisica e anche qualche gol nel proprio bagaglio, ed ecco perchè il nome di Thuram, che rientra appieno in questo breve ritratto, può essere davvero quello buono. Ma per portarlo a Milano, Beppe Marotta e Piero Ausilio, devono sfidare la concorrenza della Juventus, che sta cercando anch'essa di rinforzare la propria mediana e che avrebbe puntato proprio il giovane talento francese, figlio, peraltro, dell'ex difensore bianconero Lilian.

Dopo un'estate a rincorrere il fratello Marcus, di proprietà del Borussia Monchengladbach, l'Inter si fionda su un altro Thuram e spera che la trattativa, questa volta, possa procedere senza intoppi di sorta, in modo tale da dare alla squadra delle alternative che possano far sì che non scenda in campo sempre lo stesso undici che poi arriverebbe, come quest'anno, molto stanco nel momento decisivo della stagione. Vedremo se Thuram sarà nerazzurro in estate, intanto da viale della Liberazione ci stanno pensando seriamente.