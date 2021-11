Mercato Inter, Marotta prova il colpo dal Lille: la situazione

Mercato Inter: Beppe Marotta prova il colpo Jonathan David dal Lille.

L’attaccante canadese, nella scorsa stagione, è stato prelevato dalla società francese per 27 milioni dal Gent per sostituire Victor Osimhen e le sue prestazioni stanno ingolosendo tantissime società pronte a farsi sotto per averlo con sé. Il giocatore classe 2000, infatti, è attualmente il capocannoniere della Ligue 1, con 10 gol in 14 partite, condendo il tutto anche con un gol in Champions League in 4 gare giocate. Insomma, uno dei tanti talenti del Lille che sembra essere sbocciato.

Ecco perché, secondo quanto riportato dalla Francia da parte di Telefoot, l’Inter sarebbe molto interessata già a partire dal mercato di gennaio e il suo amministratore delegato, Beppe Marotta, sarebbe pronto ad intavolare una trattativa per il giovane talento. Dal canto suo, il Lille, non vorrebbe cederlo in questa finestra invernale di mercato, cercando, poi, in estate, di monetizzare quanto più possibile. Di sicuro, la differenza la farà la volontà del giocatore, ma vedremo se effettivamente questa indiscrezione avrà un terreno concreto.

Intanto, la dirigenza di viale della Liberazione, non vuole farsi cogliere impreparata, e per l’attacco ha anche altri nomi sotto la propria lente d’ingrandimento. Infatti, non è mai sfumato l’interesse per l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, che ieri è andato in gol contro il Cagliari, così come anche quello per Marcus Thuram, dopo la trattativa della scorsa estate, fermata solo per l'infortunio avuto e che lo ha tenuto fuori dal campo di gioco per due mesi, potrebbe ritornare in auge in vista della finestra di gennaio.