Mercato Inter, Marotta prova il colpo dal Bologna per l'estate

Mercato Inter, i nerazzurri sono sulle tracce di Svanberg.

Il centrocampista del Bologna, che sarebbe dovuto essere avversario della squadra di Simone Inzaghi nella partita di ieri che non si è giocata visto l'intervento della Ausl del capoluogo emiliano, si sta rivelando come uno dei calciatori più interessanti del campionato, tanto da attirare a sè tantissimi sguardi di grandi squadre. In passato il Milan lo ha cercato con insistenza, ma la società emiliana ha respinto ogni tipo di assalto, ma la situazione potrebbe cambiare in vista dell'estate, soprattutto per la situazione contrattuale del giocatore.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il centrocampista ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023 e Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero in mente di provare ad imbastire una trattativa per portarlo a Milano e fargli ricoprire il ruolo di vice-Brozovic che, alla squadra di Simone Inzaghi, manca da parecchi anni. Il Bologna, dal canto suo, vuole tentare in ogni modo di arrivare al rinnovo di contratto, cosa che potrebbe consentire alla società di monetizzare in misura maggiore una sua eventuale cessione.

Vedremo se la programmazione in atto della società nerazzurra porterà ad un affondo deciso su Svanberg, ma di sicuro lo svedese è uno dei nomi per il centrocampo, insieme a quello di Gonzalo Villar della Roma, che può stuzzicare la fantasia di Inzaghi e che viene monitorato da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Si potrà capire di più nei prossimi mesi, ma quello del centrocampista del Bologna può essere davvero un nome giusto per la mediana della squadra nerazzurra.