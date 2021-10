Mercato Inter, Marotta prova il colpaccio: Belotti già a gennaio

Mercato Inter: Beppe Marotta proverà a portare Andrea Belotti già a gennaio.

Il reparto offensivo nerazzurro necessita di un ritocco, visto che al momento gli arruolabili sono i soli Lautaro Martienz, Edin Dzeko e Joaquin Correa. Alexis Sanchez va escluso da questa lista non solo per via dei numerosi infortuni ma anche, e soprattutto, per via della probabile scelta della società e dell'allenatore di rescindere il suo contratto a gennaio (come raccontato in questa nostra esclusiva). E stando a quanto raccolto dalla nostra redazione l'intenzione del club è quella di regalare un rinforzo a gennaio ad Inzaghi.

Tuttosport questa mattina, lunedì 11 ottobre, ha confermato un'altra nostra esclusiva del 7 ottobre, in cui raccontavamo del forte interesse per Belotti. L'attaccante della nazionale piace molto al tecnico e all'amministratore delegato, che in estate lo aveva già cercato quando è sfumato Thuram (ma poi si è virato su Correa). Belotti va verso la scadenza contrattuale (giugno 2022) e, secondo il quotidiano torinese, Marotta vorrebbe provare a prenderlo subito. L'affare converrebbe a tutte le parti. Belotti inizierebbe la sua nuova avventura subito, Cairo monetizzerebbe dalla sua cessione (diversamente da quanto accadrebbe a giugno) e l'Inter avrebbe dal mercato il suo rinforzo con costi vantaggiosi (in stile Eriksen).

Il nome di Belotti, conclude Tuttosport nel suo approfondimento, sarebbe preferito rispetto agli altri obiettivi per vari motivi. Jovic infatti potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito, ma si dovrebbe adattare al nostro campionato. Gianluca Scamacca invece è più giovane e potrebbe non dare il suo contributo nell'immediato come Belotti. Insomma: l'Inter sembrerebbe puntare con decisione al centravanti del Torino e della Nazionale campione d'Europa.