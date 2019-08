Mercato Inter: Marotta progetta l’ultimo colpo da favola

Chi pensa che il mercato in entrata dell’Inter sia finito con l’acquisto di Romelu Lukaku si sbaglia di grosso. Lo staff di mercato nerazzurro è al lavoro per consegnare a Conte un altro pezzo da 90, stavolta a centrocampo, dove latitano muscoli e centimetri rispetto agli altri competitor. Al di là delle voci che parlano di Vidal e Rakitic, il nome vero su cui Beppe Marotta sta lavorando è quello di Milinkovic Savic, un suo pallino da quando era ancora alla Juventus.

Un altro investimento di enorme rilievo, per portare a termine il quale però stavolta occorreranno davvero i soldi della cessione di Icardi. L'edizione odierna di Tuttosport propone ala riguardo anche una riflessione di ordine tattico.

“L’amichevole di Valencia, ultima del precampionato nerazzurro, ha detto che Barella a destra stenta, mentre si trova decisamente più a suo agio come mezzala sinistra. Lì potrebbe giocare Sensi che però è stato acquistato in primis per essere l’alter ego di Marcelo Brozovic. Tra l’altro, soprattutto in Champions, un centrocampo con Sensi, Brozovic e Barella potrebbe soffrire la fisicità degli avversari. Milinkovic-Savic, oltre a regalare un titolare in più a Conte, completerebbe il reparto regalando all’allenatore tre titolari che esprimono caratteristiche diverse, l’ideale per pensare in grande“.