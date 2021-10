Mercato Inter: Marotta prepara l'assalto a Raspadori

Mercato Inter: Beppe Marotta marca stretto Giacomo Raspadori.

L'attaccante del Sassuolo è un pallino dell'amministratore delegato nerazzurro che già nella scorsa estate lo aveva chiesto al suo grande amico, Giovanni Carnevali che, però, ha sparato alto ed ha chiuso la saracinesca per il talento neroverde. Ma a gennaio l'Inter potrebbe ritornare alla carica, soprattutto se dovesse partire l'attaccante cileno, Alexis Sanchez che, nelle scorse settimane, aveva lamentato, attraverso i suoi canali social, uno scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi (anche se, nell'ultima partita è partito titolare dal primo minuto).

Ma, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra potrebbe trovare la quadra definitiva attraverso una soluzione vantaggiosa che consiste o in un pagamento comodo, come accaduto alla Juventus per Manuel Locatelli, oppure attraverso la formula del prestito. Non solo, ma l'Inter sul giocatore non avrebbe nemmeno concorrenza, visto che l'altra squadra che aveva cercato Raspadori, ovvero la stessa Juventus, poi ha deciso di virare su Moise Kean, riempiendo la casella della punta centrale. Marotta ha in mente di fortificare ulteriormente il gruppo italiano dell'Inter, per creare uno zoccolo duro giovane che possa portare ad altre vittorie, oltre a quella dello scudetto della scorsa stagione.

Intanto, quello di Raspadori, non è l'unico nome sul taccuino di Marotta ed Ausilio. Infatti, la dirigenza nerazzurra ha garantito a Simone Inzaghi un centrocampista ed, appunto, un attaccante. Per quanto riguarda il primo, il nome preferito in viale della Liberazione è sempre quello di Gonzalo Villar della Roma, oramai ai margini della rosa giallorossa - leggi qui le ultime sullo spagnolo -, mentre per il secondo piace sempre Marcus Thuram, già cercato nella sessione estiva di calciomercato, trasferimento poi saltato a causa dell'infortunio accorso al francese - leggi qui le ultime sul giocatore.