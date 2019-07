Mercato Inter, Marotta prepara l'affondo per Lukaku. Stand-by per Dzeko

E' partito il conto alla rovescia per la definizione dell'affare Lukaku in ottica Inter. I nerazzurri infatti, in attesa di piazzare Icardi conteso tra Juventus e Napoli, stanno stringendo per assicurarsi il bomber belga.

Il Manchester United per liberare il proprio n°9 chiede 80 milioni di euro, mentre l'Inter ne offre 60. Come succede nella maggior parte di questi casi però, i due club si incontreranno a metà strada chiudendo sulla base di 70 milioni.

Inoltre, il tecnico dei Red Devils Solskjaer avrebbe già dato il proprio assenso alla cessione del giocatore. Discorso differente per Dzeko. La Roma continua a richiedere 20 milioni mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 13. Vedremo se e come i capitolini e i meneghini riusciranno a trovare un punto di incontro.