Mercato Inter, Marotta piomba sull'obiettivo del Milan: rossoneri avvisati

MERCATO INTER - Il calciomercato dell'Inter non sembra essere finito. Dopo l'arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio, Beppe Marotta sarebbe pronto a portare alla corte di Simone Inzaghi un nuovo calciatore, ma per farlo prima dovrà cedere alcuni "esuberi". Non solo Valentino Lazaro ma anche i giovani Salcedo e Agoumè.

Nelle ultime ore viene accostato ai nerazzurri un nuovo nome. Nome che in queste settimane è sempre stato ad un passo dal Milan. Ovvero quello del giovane francese Romain Faivre. Il trequartista francese classe 1998, è attualmente in forza al Brest. Proprio col club francese, i nerazzurri potrebbero definire presto un nuovo affare. Secondo quanto riportato da "Sportmediaset" infatti Marotta e Ausilio starebbero per cedere in prestito al Brest, proprio Salcedo e Agoumè. Tutto ciò dunque aprirebbe ai nerazzurri una corsia preferenziale per Faivre. Il Milan, che sta da tempo trattando col club francese per il centrocampista, non ha ancora sbloccato l'affare. Il Brest valuta il classe 98, circa 15 milioni di euro, cifra che i rossoneri stanno cercando di abbassare facendo leva sulla volontà del calciatore di lasciare la Francia e volare all'estero. L'Inter, con questa doppia operazione in uscita potrebbe ostacolare i cugini, andando poi a bloccare Faivre, per poi ingaggiarlo solo nel 2022.

Dunque, Derby di Milano per il giovane talento transalpino con il Milan che adesso deve affrettare i tempi se vuole chiudere l'affare. L'Inter è pronta a portarsi a casa il francese.