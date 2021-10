Mercato Inter: Marotta piomba sul nuovo talento del calcio europeo, Andreas Schjelderup.

Il giocatore, di proprietà del Nordsjaelland, è uno dei protagonisti della squadra norvegese con la quale ha esordito alla giovanissima età di 16 anni e 238 giorni. Non solo. Il baby prodigio ha già messo in fila ben 12 presenze con 3 gol all’attivo. Un giocatore che agisce prevalentemente in attacco e può fare sia l’esterno alto che la seconda punta e viene individuato come uno dei maggiori talenti di questa nuova nidata di cui fanno parte i vari Haaland, Hauge e Odegaard. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio lo hanno fatto seguire da vicino. I responsi, fino ad ora, sono stati tutti positivi per un calciatore come Schjelderup che è stato inserito tra i 60 migliori giovani da seguire (lui è un classe 2004). Vedremo se effettivamente potrà nascere una vera e propria trattativa di mercato o se l’interessamento si fermerà ad essere tale.

Intanto, in vista del mercato di gennaio, la dirigenza di viale della Liberazione vuole regalare a Simone Inzaghi due pedine per rinforzare il centrocampo e l’attacco. Per il centrocampo il nome preferito è quello di Gonzalo Villar della Roma che è stato messo ai margini della rosa da parte da Josè Mourinho (leggi qui le ultime sullo spagnolo). Per l'attaco un nome che piace molto è quello di Marcus Thuram già trattato la scorsa estate (leggi qui le ultime su questo interessamento). Attenzione, però, a Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è un pallino di Marotta che, già la scorsa estate, lo aveva chiesto ai neroverdi. Ma a gennaio l'Inter potrebbe ritornare alla carica soprattutto se dovesse partire Alexis Sanchez. Qui potete trovare il nostro approfondimento.