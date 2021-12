Mercato Inter, Marotta piomba sul difensore di Serie A: sfida col Milan

Mercato Inter: Simone Inzaghi vuole portare a Milano il suo vecchio pupillo.

L'Inter, in questo primo scorcio di stagione, viaggia a numeri pazzeschi. A meno 2 dal Napoli capolista, qualificata agli ottavi di Champions con una sfida contro il Real Madrid che può decidere il primo posto nel girone. Insomma, Inzaghi ha confermato e migliorato quanto lasciato da Antonio Conte. Dicembre, in questo senso, sarà un mese decisivo, come analizzato in precedenza sul nostro sito. La rosa nerazzurra al momento è completa, nonostante ciò Marotta e Ausilio stanno già lavorando per regalare al tecnico interista nuovi colpi dal mercato. L'Inter a gennaio punterà a rinforzare il reparto difensivo.

Sono diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Ginter del Borussia Moenchengladbach e di Bremer del Torino, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di un pupillo di Simone Inzaghi: Luiz Felipe. Il centrale della Lazio, proprio a Roma sotto la guida del tecnico nerazzurro, è diventato grande tanto da guadagnarsi la stima dei grandi club italiani. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e sta trattando il rinnovo con Tare e Lotito, ma la fumata bianca non sembra arrivare. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre all'Inter, anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa al difensore. I rossoneri dopo l'infortunio di Kjaer potrebbero anticipare la dirigenza nerazzurra e anticipare il colpo a gennaio.

Marotta e Ausilio interverranno sul mercato a gennaio, soprattutto per rendere la rosa ulteriormente competitiva, soprattutto per il cammino europeo della squadra di Inzaghi. Nel frattempo l'Inter si guarda intorno e ha messo gli occhi su uno dei migliori talenti italiani in Serie A, ovvero Maggiore, talento dello Spezia (qui tutti i dettagli).