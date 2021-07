Mercato Inter, Marotta piazza un altro colpo: è fatta per il talento danese

L’Inter pensa già al futuro e piazza un altro colpo in prospettiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai tutto fatto per il trasferimento di Silas Andersen in nerazzurro; centrocampista classe 2004 capitano del Copenhagen e da anni nel giro delle nazionali giovanili della Danimarca.

Colpo importante per rinforzare il settore giovanile dell’Inter. Andersen, infatti, è considerato uno dei migliori talenti in circolazione della sua generazione. Una trattativa in sordina che andava avanti da un po’ di tempo chiusa in queste ore. Beppe Marotta avrebbe trovato l’intesa definitiva con il Copenaghen per il trasferimento a titolo definitivo del talento danese. Andersen aveva già visitato il Suning Training Centre alcune settimane fa.

L’ufficialità dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni, prima bisognerà risolvere gli ultimi dettagli tra le due società. Il centrocampista, vista la giovane età, si aggregherà molto probabilmente alla squadra Primavera allenata da Cristian Chivu.