Mercato Inter, Marotta pesca in Serie A: nuovo nome per il centrocampo

Mercato Inter: occhi puntanti nella Capitale.

L'Inter dopo un 2021 da protagonista sta vivendo quest'inizio del 2022 con parecchie difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi ha perso tanti punti in campionato ed è stata buttata fuori dalla Champions League, nonostante la grandissima prova contro il Liverpool. La rosa nerazzurra sta dimostrando diversi limiti ed ha bisogno di vari rinforzi, sia sulla fascia (qui le ultimissime sull'erede di Perisic) che a centrocampo. L'Inter in questa stagione ha dimostrato di essere "dipendente" da Marcelo Brozovic. All'interno della rosa di Inzaghi manca un vero e proprio sostituto del croato, che sappia far girare la squadra e soprattutto detti i tempi di gioco.

Ed è per questo che Marotta e Ausilio stanno visionando diversi profili che possano rinforzare il centrocampo nerazzurro. In estate quasi sicuramente andranno via sia Vidal che Vecino. I due sudamericani libereranno uno slot importante a livello di ingaggio, che permetterà all'Inter di poter effettuare un colpo di spessore. I nomi che circolano per il centrocampo dei Campioni d'Italia sono diversi. Su tutti, oltre al solito Frattesi, è spuntato il nome di Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, secondo quanto riportato da Tuttosport, piace all'Inter. Se Marotta non riuscisse a strappare il centrocampista italiano al Sassuolo, potrebbe ripiegare sul giallorosso. Dunque il francese va a finire nella lista della società nerazzurra. Insomma, un nuovo nome per il centrocampo.

Intanto la società sta pensando anche a come rinforzare l'attacco. Il nome principale è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale (qui tutte le novità sul bomber neroverde).