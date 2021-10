Mercato Inter, Marotta pesca in Serie A: nel mirino due difensori

Mercato dell'Inter che entra nel vivo. Nonostante manchi ancora molto a gennaio, i nerazzurri pensano già a nuovi colpi.

Su tutti, c'è da migliorare ulteriormente il reparto difensivo. Marotta prepara nuovi colpi per il futuro, come svelato in precedenza. L'Inter va a caccia di nomi low cost e soprattutto funzionali allo stile di gioco di Inzaghi. Il tecnico, per la sua difesa a 3 avrebbe individuato diversi possibili candidati. In cima alla lista dei nerazzurri ci sono Armando Izzo e Bremer, i due difensori del Torino di Juric. Il difensore italiano non è più leader del toro, soprattutto dopo il cambio in panchina. Mentre il brasiliano, preferito dall'Inter, ha costi decisamente più alti rispetto al compagno.

Secondo Tuttosport, il nome di Izzo è al momento in cima alle preferenze nerazzurre visto il rapporto qualità/prezzo. L'agente del calciatore, Mino Raiola, dopo Dumfries potrebbe portare a Milano un altro suo assistito. Tra gli obiettivi di Marotta e Ausilio ci sarebbe anche il difensore tedesco Ginter. Ma Izzo al momento è in vantaggio. Infatti l'ex Genoa conosce bene il campionato italiano mentre il difensore del Moenchengladbach dovrebbe adattarsi al nostro calcio. Mentre in caso di addio di De Vrij in estate, potrebbe arrivare l'affondo decisivo dell'Inter su Bremer. Il brasiliano del Torino è migliorato parecchio, dimostrando anche una notevole predisposizione al gol. Infatti sembra pronto al salto defintivo in una big.

Dunque, corsa a tre per la difesa nerazzurra, con Inzaghi pronto ad accogliere nuovi colpi nel mercato di gennaio. Intanto c'è da respingere l'attacco del PSG per Barella, come riportato sul nostro sito.