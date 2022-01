Mercato Inter, Marotta pensa al futuro: pronto l'assalto al giovane difensore

Mercato Inter: la società continua a lavorare sottotraccia.

Il calciomercato invernale sta regalando colpi importanti. Basti pensare alle trattative importanti che quasi contemporaneamente hanno portato Gosens a Caicedo a Milano, sponda nerazzurra. Marotta e Ausilio continuano a pensare al futuro. La società vuole rendere ulteriormente competitiva una rosa che sta già dominando in Italia e vogliono aprire un ciclo vincente. Dunque oltre al campo (qui le ultime sul recupero di Bologna-Inter), Inzaghi tiene sempre d'occhio il mercato, che potrebbe regalare ulteriori colpi last minute. Se per l'attacco il nome più caldo in orbita interista è quello di Gianluca Scamacca, per la difesa spuntano nuove importanti piste.

Da tenere d'occhio sempre la situazione legata a Cambiaso del Genoa che però piace tanto anche ad Atalanta e Juventus. Ma nelle ultime ore arrivano aggiornamenti in merito alla possibilità di tesserare un giovane difensore, Gatti del Frosinone. Secondo quanto svelato da Sky Sport infatti la società nerazzurra starebbe pensando al futuro ed oltre a Scamacca, vorrebbe portare a Milano il difensore del Frosinone. Pronta un'offerta da 7 milioni di euro per lui. Su Gatti ci sarebbero anche Torino e Napoli che però ad oggi non hanno fatto offerte ufficiali. Insomma, un'Inter che pensa in maniera costante al futuro della squadra, cercando di svecchiare e alzare ulteriormente la qualità della rosa.

In attesa di capire chi sarà il prossimo colpo nel mirino dei nerazzurri si registrano novità anche per la punta del Sassuolo Scamacca. L'assist per Marotta potrebbe arrivare da Carnevali, ds dei neroverdi, come riportato sul nostro sito in precedenza.