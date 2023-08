Mercato Inter, Marotta non molla l’idea del colpo a sorpresa

di Redazione, pubblicato il: 16/08/2023

(Mercato Inter) Beppe Accardi, noto agente di mercato, ha parlato a Radio Sportiva sul mercato dei nerazzurri. “Credo che il mercato dell’Inter non sia ancora finito né per quanto riguarda l’attaccante né per il difensore. Io penso che l’Inter non abbia mai mollato l’idea di comprare un giocatore di prima fascia, magari cedendo qualche giocatore con richieste importanti, ma poco contento”.