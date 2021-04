Mercato Inter, Marotta non molla Almada: da stabilire la situazione societaria

Nel mirino di Giuseppe Marotta, da oltre un anno, c'è Thiago Almada. Prima di poter tentare il colpo per il Jolly offensivo del Velez però si dovrà attendere di capire meglio la situazione societaria e il budget che avrà a disposizione.

Il talentuoso fantasista 19enne ha dimostrato di avere grandi doti offensive. Il giocatore argentino di fatto si è rivelato in grado di giocare in tutti i ruoli alle spalle di un attaccante centrale o da seconda punta. Ottime qualità che potrebbero servire a migliorare la rosa, considerando anche che si tratta di un buon prospetto per il futuro.

Calciomercato.com scrive a proposito della situazione dell'Inter prima di poter procedere con la trattativa: “Prima di tutto Marotta, che deve piazzare Pinamonti, ha bisogno di capire quanto budget avrà a disposizione per fare mercato. L'Inter deve fare scelte importanti a livello societario, ma è chiaro che servirà rinforzare la rosa, per confermarsi in Italia e fare strada in Europa. Un altro aspetto da considerare è il prezzo che farà il Velez: in scadenza nel 2023, ​Thiago Almada prima del Covid era valutato 25 milioni di euro, la necessità di cedere del club argentino potrebbe abbassare sensibilmente il costo del cartellino”.