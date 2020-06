Mercato Inter, Marotta inverte la rotta, tutti gli sforzi in una sola direzione

L’Inter è stata a lungo in pole position nella corsa a Marash Kumbulla, ma adesso che è arrivato il momento di stringere le scelte del club nerazzurro sembrano cambiare radicalmente. E’ notizia di oggi l’inserimento prepotente della Lazio per il 20enne difensore per il quale il Verona chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’incontro tra Igli Tare ed i dirigenti dell’Hellas è in corso proprio in queste ore e potrebbe portare a notizie fresche in serata. Le indiscrezioni parlano di Kumbulla non pienamente convinto della prospettiva nerazzurra, dove lo attenderebbe un periodo di noviziato da scontare in panchina, visto che la coppia De Vrij Skriniar appare intoccabile nonostante le incertezze manifestate dopo la ripresa del campionato e che anche Bastoni sembra sempre più radicato nelle scelte di mister Conte. Una concorrenza formidabile dunque, che alla Lazio Kumbulla non avrebbe con prospettive di entrare immediatamente nel giro dei titolari di Inzaghi.

Dal canto suo l’Inter appare intenzionata a non disperdere energie su troppi fronti. La difesa non è una priorità, almeno per il momento, gli inserimenti più urgenti riguardano centrocampo e fasce laterali. Per la linea mediana è sempre più calda la trattativa con il Brescia per Tonali. L’accordo con il ragazzo c’è già da tempo, nelle ultime ore il presidente delle Rondinelle Cellino sembra essersi smosso dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro per il suo gioiello. Le cifre restano comunque importanti, visto che i due club stanno trattando nell’ordine dei 30 milioni più bonus per arrivare molti vicino ai 40 in totale.

Niente di più probabile quindi che lo staff di mercato interista ringrazi i colleghi veronesi lasciando campo libero alla Lazio per Kumbulla per concentrare energie e risorse sul talento del centrocampo del Brescia.