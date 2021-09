Mercato Inter, Marotta intrigato dall'ennesimo colpo a zero

Mercato Inter: Giuseppe Marotta potrebbe allacciare i contatti con la Lazio per Thomas Strakosha.

Il portiere è ormai stato superato nelle gerarchie da Pepe Reina e, complice l'errore commesso in Europa League contro il Galatasaray, difficilmente riuscirà a ritrovare il posto da titolare.

Questa situazione potrebbe avvantaggiare i dirigenti nerazzurri che mostran sempre un certo interesse quando si tratta di operazioni a costo zero. Il contratto dell'albanese, infatti, scade nel 2022 e l'operazione potrebbe essere favorita proprio dalla presenza di Simone Inzaghi alla Pinetina. Il tecnico lo conosce molto bene dopo averlo allenato alla Lazio e darebbe subito il suo consenso anche se, come vi spieghiamo in questo articolo, al momento Andrè Onana è il candidato principale per sostituire Samir Handanovic

Strakosha è un'idea che l'Inter terrà in considerazione anche perché difficilmente dovrebbe essere firmato il rinnovo con la Lazio. Dopo Stefan De Vrij è Joaquin Correa, dunque il prossimo rinforzo per la società nerazzurra potrebbe arrivare nuovamente dalla società presieduta da Claudio Lotito.

Le occasioni che riguardano i calciatori in scadenza sono frequentemente valutate dai dirigenti nerazzurri che, dopo aver fatto i conti con l'ultimo bilancio, si trovano costretti a strategie di mercato volte al risparmio. La strategia, infatti, è quella di ingaggiare profili low cost per poi effettuare, in caso di cessione, una netta plusvalenza così come è accaduto con i casi che hanno portato Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi rispettivamente al Chelsea ed al Paris Saint Germain. In questo articolo troverete la situazione e i dati del bilancio dell'Inter inerete al periodo 2010-2021.