Mercato Inter: Marotta insegue il sogno che fa impazzire tutti

Inter, Beppe Marotta è già al lavoro sul mercato e starebbe monitorando con attenzione diversi giocatori.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il grande sogno dell’amministratore delegato nerazzurro sarebbe Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è uno dei pupilli del dirigente e avrebbe provato ad acquistarlo anche anni fa alla Juventus. L’ostacolo principale, a distanza di anni, resta sempre lo stesso, ovvero il prezzo del suo cartellino. Il classe ‘95 si sta confermando anche in questa stagione uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e Claudio Lotito non sembrerebbe intenzionato a fare sconti. La Lazio, rivela il portale, avrebbe fissato il prezzo di Milinkovic-Savic a ben 80 milioni di euro.

Cifra che l’Inter, considerata l’attuale situazione economica-societaria, non potrebbe assolutamente permettersi ma non sono da escludere sorprese in futuro. I nerazzurri sembrerebbero comunque disposto a rinforzare la squadra a gennaio, la priorità è senza dubbio quella di acquistare un rinforzo in attacco. Simone Inzaghi avrebbe richiesto specialmente un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Scamacca del Sassuolo (qui potete leggere l’articolo sulla situazione). Nella sessione invernale di mercato potrebbe esserci anche l’addio di Alexis Sanchez, che potrebbe di fatto facilitare l’acquisto di un nuovo attaccante. Il cileno non sta riuscendo a trovare spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi e sarebbe molto scontento dello scarso minutaggio, i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per il suo futuro. Al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete di altre squadre per lui, ma l’Inter starebbe addirittura valutando una rescissione del contratto (qui la nostra esclusiva).