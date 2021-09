Mercato Inter: Marotta in agguato per il 'colpaccio' dalla Premier

Si sa, il mercato non si ferma mai. Così, nelle ultime ore, rimbalza più di una voce su due possibili obiettivi dell'Inter. Il primo sarebbe un vero e proprio 'colpaccio' e arriverebbe direttamente dalla Premier League.

Andiamo come sempre con ordine. Stando a calciomercato.com, sarebbero intercorsi dialoghi perlustrativi per Gleison Bremer, 24enne difensore brasiliano del Torino. A quanto si apprende, la sua valutazione si aggirerebbe fra gli otto e i 10 milioni di euro. Quali sarebbero le tempistiche? L'intenzione dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del direttore sportivo, Piero Ausilio, è quella di far seguire il giocatore fino alla fine di questa stagione. E poi, eventualmente, di trarre la conclusione definitiva. Anche perché il Torino è in mano a Ivan Jurić, un tecnico che è fra i più bravi a far crescere sia tecnicamente che tatticamente i giocatori. Un esempio? Federico Dimarco.

La voce che più fa 'sognare' l'ambiente nerazzurra è però un'altra. È l'interessamento a Danny van de Beek del Manchester United. L'olandese, infatti, non è riuscito ancora a ritagliarsi un adeguato spazio nella squadra di Ole Gunnar Solskjær. Nei giorni scorsi anche una delle icone del calcio orange, Marco Van Basten, aveva definito la scelta del calciatore non intelligente. "Se dici di aver parlato con il Real Madrid e poi passi al Manchester United, stai puntando troppo su te stesso ma - aveva sottolineato l'ex attaccante del Milan - Van de Beek non è così bravo". Stando sempre a calciomercato.com, Marotta a gennaio potrebbe fare un nuovo tentativo. Come? Proponendo al Manchester United la formula del prestito. Quale? Quello con il diritto di riscatto da parte del club nerazzurro.