Mercato Inter, Marotta ha pronte le strategie per arrivare a Cavani e Tonali

L'Inter del futuro inizia a prendere forma. Con la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi divenuta ufficiale nella giornata di ieri, il club nerazzurro è pronto a reinvestire parte del denaro incassato su Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia è in cima alla lista della spesa di Beppe Marotta che per convincere le Rondinelle a liberare il classe 2000 è pronto ad offrire il cartellino di Andrea Pinamonti più il prestito di Sebastiano Esposito.

Discorso diverso invece per Edinson Cavani. Il centravanti uruguayano dal prossimo 1 luglio sarà un calciatore svincolato. Per ingaggiarlo a parametro zero, l'AD interista starebbe preparando un'offerta biennale da 7.5 milioni di euro a stagione più bonus.