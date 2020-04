Mercato Inter, Marotta ha la golden share in mano, l'affare si farà

Marash Kumbulla ha impiegato poco per diventare un protagonista del calcio italiano. Dopo l'esordio nel 2018 quest'anno l'talo albanese ha giocato una stagione di altissimo livello che lo ha messo sotto i riflettori di diversi club italiani e stranieri. Il Napoli non ha mai nascosto il suo interesse per il difensore del Verona, anche in considerazione della più che probabile partenza di Koulibaly.

Ma è l'Inter ad avere le migliori chances per assicurarsi il ragazzo. Innanzitutto per l'appeal che può esercitare la Champions League che per Gattuso ed i suoi ragazzi resta un miraggio anche se il campionato dovesse ripartire. In più Marotta ed il suo staff si sono già portati avanti con il lavoro fin dai mesi scorsi. Nell'ultima finestra di mercato è arrivato in Veneto Federico Dimarco sulla base di un prestito che può essere prolungato o trasformato in cessione definitiva. Prima di lui aveva raggiunto i gialloblu Eddie Salcedo che ha già confermato di trovarsi benissimo nella cità scaligera chiedendo di essere confermato per la prossima stagione.

Con queste premesse e con gli ottimi rapporti con la società veronese, Marotta ha in mano Kumbulla, pronto a costruire una coppia centrale del futuro da sogno con Alessandro Bastoni ed in grado fin da subito di offrire ottime alternative ai senatori Skriniar e De Vrij.