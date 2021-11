Mercato Inter, Marotta fa sul serio: 'Pronti 4,5 milioni per il giocatore'.

Si può riassumere così la voce di mercato che, in queste ore, rimbalza dall'Inghilterra. L'amministratore delegato nerazzurro avrebbe infatti messo nel mirino Andreas Christensen, difensore del Chelsea e della Danimarca. "Secondo i media britannici - conferma il sito Cittaceleste.it - preoccupa il nodo legato al rinnovo". Il giocatore, 25 anni, andrà infatti in scadenza a giugno 2022 ma la trattativa per il prolungamento sarebbe in salita. A quanto si apprende, in corsa ci sarebbe la Juventus ma l'Inter e Marotta sembrerebbero favoriti. Per Christensen infatti sarebbe pronta un'offerta da 4,5 milioni di euro a stagione. Se l'affare andasse in porto, allora, Marotta "chiuderebbe così un altro grandissimo colpo a parametro zero. Christensen - sottolinea Cittaceleste - è infatti valutato 35 milioni da Transfermarkt ma, soprattutto, rappresenterebbe per Simone Inzaghi una soluzione dalla qualità garantita. Dovesse nell’ipotesi peggiore partire uno dei titolari, il danese sarebbe un rimpiazzo quanto mai valido. Se, invece, nell’ipotesi migliore dovessero rimanere i titolari, il tecnico piacentino avrebbe a disposizione una prima riserva giovane e di lusso".

Per il mercato di gennaio, intanto, Marotta continua a lavorare su Gonzalo Villar. Come InterDipendenza vi racconta (in esclusiva) dal 27 settembre, il centrocampista della Roma è il giocatore espressamente richiesto da Inzaghi per rinforzare il centrocampo. Villar, fuori dal progetto tecnico di José Mourinho, potrebbe essere infatti una valida alternativa sia ad Hakan Calhanoglu sia a Marcelo Brozovic. Tanto è vero che ci sarebbe già stato un contatto fra il tecnico nerazzurro e il centrocampista spagnolo come vi abbiamo raccontato in esclusiva in questo articolo.