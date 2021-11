Mercato Inter, Marotta fa sul serio: l'offerta choc per l'attaccante

Mercato Inter: i nerazzurri insistono per il giovane Karim Ayedemi.

Come riportato nei giorni scorsi, la società nerazzurra sembra essere molto interessata al giovane attaccante tedesco, classe 2002, di proprietà del Salisburgo in vista di giugno dati i suoi numeri impressionati che constano di 14 gol in 20 presenze tra campionato, coppa d'Austria e Champions League. Un giocatore davvero molto interessante che si sta mettendo in mostra e su cui Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provano a lavorare in vista di giugno, presentando, almeno secondo quanto riportato dal giornalista di Sport1, Patrick Berger, un'offerta che consiste in 5 anni di contratto per il giocatore. Offerta che ha molto sorpreso il Salisburgo, che si trova ad un bivio per poter cedere il giocatore, viste le pressione esterne di altri club, soprattutto della Bundesliga.

Infatti, sempre secondo il giornalista, la squadra attualmente in vantaggio per prelevare il giovane talento è il Borussia Dortmund che vorrebbe prelevarlo per sostituire il sicuro partente Erling Haaland, il quale, dal canto suo, la prossima estate potrà andare via grazie ad una clausola da 75 milioni di euro con le maggiori squadre europee ad essere interessate a lui. Vedremo se l'interessamento dell'Inter andrà a buon fine, ma quello che è certo è che un eventuale innesto di Ayedemi sarebbe molto importante sia a livello tecnico, sia a livello di futuribilità, visto che il Salisburgo vorrebbe cederlo per una cifra compresa tra i 30 ed i 40 milioni di euro. Non pochi, ma un investimento del genere potrebbe consentire, in futuro, di poter rivendere il giocatore a cifre maggiorate.

Ma l'Inter non guarda soltanto ad Ayedemi, visto che per il reparto avanzato è stata promessa una pedina fin da questa finestra di mercato, per Simone Inzaghi. Il primo nome nella lista è sempre quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, i cui buoni uffici con Giovanni Carnevali, potrebbero portare ad una felice conclusione della trattativa - leggi qui le ultime sul prezzo del giocatore -, mentre non è da trascurare anche una trattativa per arrivare a Marcus Thuram, dopo che la scorsa estate non è stato possibile concludere visto l'infortunio che ha tenuto il giocatore fuori dal campo fino alla scorsa giornata di campionato - leggi qui le ultime su questo interessamento.