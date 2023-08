Mercato Inter, Marotta e Ausilio vogliono altri 5 colpi: la strategia della società

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/08/2023

Mercato Inter, Marotta e Ausilio vogliono altri cinque colpi. In casa nerazzurra si è entrati nella fase cruciale del calciomercato, in cui la dirigenza dovrà portare a termine e con esito positivo le trattative per tutte quelle pedine che mancano nella rosa di Simone Inzaghi. L’obiettivo dichiarato è la vittoria dello scudetto. Ed è per questo che il tecnico nerazzurro ha bisogno di avere un organico completo e competitivo.

Nella rosa interista, mancano, come detto, alcuni giocatori per coprire i ruoli vacanti. Il club di viale della Liberazione deve acquistare un portiere titolare, un secondo portiere, un braccetto di difesa, una mezz’ala e un attaccante. Per quanto riguarda il portiere, la mezz’ala e l’attaccante, sembrano essere in via di conclusione le trattative per portare a Milano Sommer, Samardzic e Scamacca.

Ma, secondo la Gazzatta dello Sport, i nerazzurri hanno le idee molto chiare su come agire. Infatti, dopo aver formalizzato questi acquisti, la dirigenza ha intenzione di fiondarsi sugli altri due ruoli, soprattutto sul braccetto di difesa con certe caratteristiche tanto chiesto da Simone Inzaghi.

Più passa il tempo e più, per quel ruolo, prende quota l’ipotesi del difensore dell’Arsenal, Tomyasu. L’ex difensore del Bologna ha quelle caratteristiche tecnico tattiche chieste dal tecnico nerazzurro e potrebbe essere un profilo interessante per l’Inter della prossima stagione.